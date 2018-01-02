مدرب البحرين: خليجي 23 فرصة جيدة للإعداد

المصدر: الكويت - د ب أ

عبر التشيكي ميروسلاف سكوب، المدير الفني للمنتخب البحريني، عن أسفه لفشل فريقه في التأهل لنهائي بطولة كأس الخليج (خليجي 23).

وودع المنتخب البحريني منافسات البطولة عقب خسارته الثلاثاء أمام منافسه العماني 0-1 في الدور قبل النهائي.

ورغم الخسارة وتوديع البطولة، حرص سكوب على الإشادة بالمستوى الذي ظهر به لاعبي فريقه طوال منافسات البطولة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة.

وقال سكوب: "قدم المنتخب البحريني أداء جيدا أمام منافسه العماني وكان قريبا من تحقيق الفوز لولا إضاعة العديد من الفرص التي اتيحت للاعبيه أمام المرمى".

وأضاف: "المشاركة في البطولة كانت فرصة جيدة للاستعداد للمنافسات القارية المقبلة".

وكان المنتخب البحريني قد تأهل للدور قبل النهائي بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد خمس نقاط جمعها من تعادلين مع العراق وقطر والفوز على اليمن.