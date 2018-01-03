الإمارات تتأهل لملاقاة عُمان في نهائي كأس الخليج

تأهل المنتخب الإماراتي إلى نهائي كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23) بعد فوزه على نظيره العراقي 4-2 بركلات الجزاء الترجيحية الثلاثاء في المربع الذهبي للبطولة المقامة في الكويت.

وانتهى الوقت الأصلي وكذلك الوقت الإضافي بالتعادل السلبي ليتم اللجوء لركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت في النهاية للمنتخب الإماراتي.

وخلال ركلات الجزاء الترجيحية سجل للمنتخب الإماراتي علي مبخوت وعمر عبد الرحمن (عموري) وخميس اسماعيل ومحمد برغش المنهالي فيما سجل للمنتخب العراقي سعد عبد الأمير وامجد عطوان وأهدر علاء عبد الزهرة وهمام طارق ضربتي جزاء لأسود الرافدين.

ويلتقي المنتخب الإماراتي يوم الجمعة المقبل في المباراة النهائية لخليجي 23 مع نظيره العماني الذي فاز على البحرين 1-0 في وقت سابق.