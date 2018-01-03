مدرب الإمارات: منتخب عمان متطور.. ومواجهته صعبة

أعلن الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، مدرب منتخب الإمارات، في مؤتمر صحافي الأربعاء جاهزية فريقه لمواجهة المنتخب العماني بعد غد الجمعة في نهائي بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 23)، المقامة حاليا بالكويت.

وقال زاكيروني: "المنتخب العماني قوي للغاية ومنظم أيضا والمباراة ضده يوم الجمعة لن تكون سهلة كما يعتقد البعض".

وأشار المدرب الإيطالي إلى أن أداء المنتخب العماني تطور كثيرا على مدار أيام البطولة، حتى وصل إلى أعلى مستوى في الدور قبل النهائي وبالتالي سوف يرتقي إلى الافضل في نهائي الجمعة.

وتابع زاكيروني: "لعبت بثلاثة مهاجمين في المباراة الاخيرة ضد العراق في الدور قبل النهائي وصنعنا العديد من الفرص التي كانت كفيلة بإنهاء المباراة قبل ركلات الترجيح، ولعبنا بتوازن كبير خاصة وأننا نلعب أمام فريق قوي ومنظم وطموح".

وأضاف المدرب الايطالي: "أنا راض عما قدمه اللاعب أحمد خليل الذي شارك أساسيا ضد العراق بعد فترة طويلة من الغياب عن المباريات الرسمية، أما بالنسبة لاسماعيل الحمادي الذي لعب بديلا فقدم هو الآخر جهدا كبيرا في الوقت الاضافي وبذل عمر عبدالرحمن جهدا كبيرا على مدار الاشواط الأربعة للقاء".

ويسعى منتخب الإمارات للفوز بالبطولة للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما توج باللقب عامي 2007 و2013، فيما يطمح المنتخب العماني لحمل كأس البطولة للمرة الثانية في تاريخه، بعدما أحرزها عام 2009.