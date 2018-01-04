الزمالك يوافق على انتقال قمر.. ويتفق مع النقاز

المصدر: القاهرة - د ب أ

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك المصري برئاسة مرتضى منصور، يوم الخميس، موافقته مبدئيا علي انتقال مهاجم الفريق الكروي الأول خالد قمر لصفوف بتروجت خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، فيما رفض الاستغناء عن خدمات يوسف إبراهيم الشهير بـ "أوباما ".

وعقد طارق يحيي، المدير الفني لبتروجت، جلسة مع منصور للتفاوض حول حصول الفريق البترولي علي خدمات الثنائي قمر وأوباما، وذلك عقب توليه مهمة تدريب بتروجت عقب رحيل محمد يوسف.

وفي سياق متصل، كشف مرتضى منصور عن انتهاء الاتفاق مع مسؤولي النجم الساحلي التونسي لضم الظهير الأيمن حمدي النقاز لصفوف القلعة البيضاء.

وأكد منصور في تصريحاته للصحفيين اليوم أن اللاعب سيحضر إلى القاهرة يوم السبت للانضمام بشكل رسمي للزمالك.