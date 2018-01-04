مدرب عُمان: الخسارة أمام الإمارات مفاجأة لن تتكرر

أكد بيم فيربيك مدرب عُمان أن الخسارة أمام الإمارات في مرحلة المجموعات في كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23) كانت مفاجأة ولن يكون هناك المزيد من المفاجآت عندما يلتقي الفريقان في النهائي غدا الجمعة.



وحسمت الإمارات مواجهتها الأولى أمام عمان في المجموعة الأولى بالفوز 1-صفر بفضل ركلة جزاء من علي مبخوت.



وتملك الإمارات سجلا جيدا أمام عُمان في مباريات كأس الخليج إذ جاء لقبها الأول على حسابها عندما تغلبت عليها 1-صفر في نهائي خليجي 18.



وفي 21 مواجهة بين المنتخبين في البطولة فازت الإمارات 12 مرة مقابل ثلاث هزائم وتعادلا في ست مباريات.



لكن المدرب الهولندي يثق هذه المرة في الفوز على الإمارات والتتويج باللقب على استاد جابر الدولي في الكويت.



وقال بيم فيربيك في مؤتمر صحفي الخميس: "مواجهة الغد لقاء قمة بين منتخبين كبيرين. خسارتنا في المباراة الأولى بالبطولة كانت مفاجأة ولن تكون هناك المزيد من المفاجآت".



وتابع: "مرتاحون وواثقون في أنفسنا وجميع اللاعبين على أتم الاستعداد عقب الفوز على البحرين في قبل النهائي".



وتأهلت عُمان للنهائي بفضل هدف سجله أحد لاعبي البحرين بالخطأ في مرماه في مباراة قبل النهائي يوم الثلاثاء الماضي.



وأضاف المدرب الهولندي: "الإمارات من أفضل منتخبات البطولة خاصة أنه استقبل هدفا وحيدا خلال أربع مباريات. مباراة النهائي مختلفة وكل اللاعبين جاهزون".



وواصل: "الفوز بلقب كأس الخليج مهم للغاية لتحقيق الشهرة للفريق واللاعبين والمدرب كذلك. نعلم نقاط القوة والضعف للمنافس ويتبقى الأداء الخططي في الملعب".



وقال سعد سهيل لاعب عُمان إن هدف أي لاعب في الخليج هو التتويج باللقب نظرا للاهتمام الشعبي والإعلامي الكبير بالبطولة.



وأضاف: "تأهلنا للنهائي جاء بفضل كل أعضاء الفريق من لاعبين وجهاز فني وإداري. جاهزون جميعا لتقديم مباراة قوية في النهائي والعودة لعُمان بالكأس الغالية التي ستكون الثانية في تاريخ البلاد".