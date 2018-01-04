مرتضى منصور: نيبوشا دمّر الزمالك

قال مرتضى منصور رئيس الزمالك إن المدرب نيبوشا يوفوفيتش الذي أقيل بعد الخسارة 1-صفر من طلائع الجيش في مباراة مؤجلة بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء "دمر الفريق" مؤكدا أن بديله سيكون مدربا محلياً لم يكشف عن اسمه.



وأعلن الزمالك عبر موقعه على الانترنت إقالة يوفوفيتش القادم من الجبل الأسود بعد تعرض الفريق للهزيمة الرابعة في الدوري هذا الموسم وقبل مباراة القمة ضد الغريم التقليدي الأهلي يوم الاثنين المقبل.



وأضاف منصور: دمر نيبوشا الفريق واستبعد لاعبين مهمين لأسباب غير مفهومة كما تسبب في رحيل مساعده طارق يحيى. وتابع: استقريت على مدرب محلي فتجربة المدرب الأجنبي أثبتت فشلها، ولن نلعب أمام الأهلي بشكل أسوأ مما لعبنا اليوم أو في المباريات السابقة.