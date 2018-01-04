مفارقات غريبة بين الإمارات وعمان قبل المواجهة النهائية

يعود منتخبا الإمارات وعمان إلى المباراة النهائية من جديد بعدما التقيا قبل 11 عاماً وانتهى اللقاء بفوز أصحاب الأرض بهدف إسماعيل مطر الشهير.

ومن المفارقات أن المنتخبين تواجها في افتتاح تلك النسخة وكان الفوز من نصيب عُمان على عكس هذه النسخة إذ كانت الغلبة إماراتية في المباراة الافتتاحية.

وفي خليجي 2007 وصلت عُمان إلى النهائي على حساب البحرين بهدف بدر الميمني، وكانت هذه المرة الثانية التي يصل فيها العمانيون على حساب البحرينيين ودائما كانت عُمان تخسر في النهائي.



ويتفاءل الإماراتيون بالنهائي الخليجي حيث وصلوا مرتين أعوام 2007 و2013 وفيهما رفعوا الكأس عاليا.



الأبيض بدوره واصل هيمنته على مواجهاته أمام أسود الرافدين في كأس الخليج حيث لم يفز المنتخب العراقي على الإماراتي منذ نسخة خليجي 1979 وفازت الإمارات بعدها في ثلاث مناسبات وتعادلا في خمس مواجهات.