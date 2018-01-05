أحمد اليوسف: الجماهير ستستمتع بنهائي رائع

أكد الشيخ أحمد اليوسف رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم أن التحضيرات باتت جاهزة بشكل كامل لاستضافة نهائي خليحي 23 بين الإمارات وعمان يوم الجمعة، مشيرا إلى أنه سيكون هناك العديد من المتطوعين.

وقال رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم لبرنامج "خليجي 23": تم تجهيز جميع التحضيرات لاستقبال جميع الجماهير الرياضية، خاصة الإماراتية والعمانية، وسيكون هناك متطوعون كثر شباب وشابات، وستفتح أبواب الملعب من الثانية مساء، كما سيتم تقديم 40 ألف وجبة غذائية للجماهير القادمة.

وأضاف اليوسف: أعد الجميع بالاستمتاع بنهائي خليجي رائع، وسيكون هناك العديد من الضيوف البارزين.