رئيس اللجنة الفنية يؤكد تقليل عدد المتوجين

أعلن حامد الشيباني رئيس اللجنة الفنية في بطولة خليجي أن الاجتماع التنسيقي الذي أقيم يوم الخميس، تم الاتفاق فيه على آلية توزيع جوائز أفضل لاعب، وأفضل حارس، وجائزة الفريق المثالي وأفضل لاعب في البطولة، لتلافي حدوث فوضى.

وقال الشيباني لبرنامج "خليجي 23": عدد المتواجدين على أرضية الملعب سيكون قليل لتقليل الفوضى، كما سيكون العدد محدود أثناء التتويج. فيما أكد سطام السهلي رئيس اللجنة الإعلامية في البطولة، أن المدعوين كثر لحضور النهائي، وسيكون نصيب الأسد لطرفي اللقاء: وجهنا دعوات كثيرة للمسؤولين في الإمارات وعُمان بصفتهما طرفي النهائي.