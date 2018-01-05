المنتخب المصري يفوز بجائزة أفضل منتخب أفريقي

فاز منتخب مصر لكرة القدم بجائزة أفضل منتخب في أفريقيا لعام 2017 ومدربه الأرجنتيني هيكتور كوبر بأفضلية المدربين، في الحفل الذي أقامه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بالعاصمة الغانية أكرا يوم الخميس.

وكان المنتخب المصري، الذي تأهل لنهائيات كأس العالم بروسيا الصيف المقبل، بالإضافة لحصوله على المركز الثاني في نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بالجابون.

وتفوق منتخب مصر على منافسيه منتخبي الكاميرون، الفائز بكأس الأمم الأفريقية العام الماضي، والمنتخب النيجيري، الذي صعد للمونديال الروسي أيضا.

واستطاع كوبر الحصول على الجائزة أمام منافسيه المغربي الحسين عموته المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي، والألماني جيرنوت روهر مدرب منتخب نيجيريا.