إيهاب جلال مدرباً للزمالك المصري

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري يوم السبت أنه أتم الاتفاق رسميا مع إيهاب جلال لتولي تدريب الفريق الأول لكره القدم بالنادي خلفا للمونتينيجيري نيبوشا المقال من منصبه.



وذكر الموقع الرسمي للنادي على الإنترنت أن جلال سيوقع عقده رسميا لمدة موسم ونصف بعد أن اعتذر لمسئولي انبي وسدد الشرط الجزائي.



واختار جلال معاونيه وهم حمد إبراهيم ونبيل محمود ومصطفي كمال وسيستمر الجهازان الإداري والطبي الحالي.