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إيهاب جلال مدرباً للزمالك المصري

المصدر: العربية.نت
جلال سيوقع عقداً لمدة موسم ونصف
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أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري يوم السبت أنه أتم الاتفاق رسميا مع إيهاب جلال لتولي تدريب الفريق الأول لكره القدم بالنادي خلفا للمونتينيجيري نيبوشا المقال من منصبه.

وذكر الموقع الرسمي للنادي على الإنترنت أن جلال سيوقع عقده رسميا لمدة موسم ونصف بعد أن اعتذر لمسئولي انبي وسدد الشرط الجزائي.

واختار جلال معاونيه وهم حمد إبراهيم ونبيل محمود ومصطفي كمال وسيستمر الجهازان الإداري والطبي الحالي.

كلمات دالّة

#الزمالك, #مرتضى منصور, #نيبوشا

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