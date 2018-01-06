فتح تحقيق في حادثة استاد جابر الدولي

فتحت الكويت تحقيقاً عاجلاً في حادث سقوط الحاجز الزجاجي في ستاد جابر الدولي عقب نهاية المبارة الختامية لكأس الخليج 23 بين الإمارات وعُمان والتي فازت الأخيرة بلقبها.

وقال الوزير خالد الروضان أن سبب الحادثة هو تدافع الجماهير العمانية للاحتفال مع لاعبي منتخبهم بالحصول على اللقب، وأن إصابات الأشخاص الذين وقعوا في الحادثة وبلغ عددهم 40 مصاباً طفيفة وجميعهم بخير، مشيراً إلى أن الشيخ باسل الصباح وزير الصحة الكويتي يشرف على علاج المصابين شخصياً.

وأكد الروضان توفير الكويت تذاكر سفر وسكن لمن فاتهم موعد إقلاع الطائرة العائدة إلى العاصمة العمانية مسقط.