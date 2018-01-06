لاعب تنس إسرائيلي يفسد أجواء كأس الخليج

أصرت قطر على إفساد أجواء البطولة من خلال السماح للاعب إسرائيلي بالدخول إلى الدوحة، للمشاركة في بطولة قطر المفتوحة للتنس بعد أيام من الفرحة التي غمرت أوساط البطولة الخليجية برفض السعودية مشاركة إسرائيل في كأس الملك سلمان للشطرنج.



وهذه ليست المرة الأولى التي تزور فيها الوفود الرياضية الإسرائيلية أرض قطر، غير أن السماح للاعب الإسرائيلي دودي سيلا، جاء بمثابة استفزاز لمشاعر العرب عموماً، على خلفية الإجراءات التعسفية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس.



مشاركة الإسرائيلي دودي سيلا في بطولة قطر، جاءت ضمن استراتيجية تعاون بين الدوحة والدولة العبرية، تهدف إلى التطبيع. وسبق أن شارك منتخب الطائرة الشاطئية الإسرائيلي في بطولة قطر، فضلاً عن مشاركة لاعبة التنس شاهار دير، وزيارة عشرات الرياضيين الإسرائيليين إلى الدوحة.



وتتهم قطر الدولة المقاطعة لها بالتطبيع من خلال أخبار ملفقة، بينما تمارس التطبيع مع إسرائيل في كل المجالات.