مرتضى منصور: الزمالك سيتجاوز الظروف ويهزم الأهلي

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ثقته في قدرات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على تقديم مباراة جيدة يوم الإثنين أمام فريق الأهلي في المرحلة السابعة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



وشدد منصور على ثقته في قدرة الفريق الأبيض على العودة من جديد للظهور بمستوى جيد من خلال مباراة القمة، مؤكدا أن لاعبي الزمالك قادرون على تقديم مباراة جيدة وتحقيق نتيجة إيجابية رغم الظروف القاسية التي مر بها مؤخرا .



وأشار رئيس الزمالك إلى أنه واثق في قدرات الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة إيهاب جلال ومعاونيه، مؤكداً أنهم قادرون على تحفيز باقي لاعبي الأبيض وتحميسهم للظهور بشكل مميز أمام الأهلي، وحصد نقاط المباراة الثلاث في مفاجأة ستهز أركان الكرة المصرية .



واختتم منصور تصريحاته قائلا أن الروح القتالية والحماس الذي ظهر على اللاعبين بعد تولي الجهاز الفني الجديد يمنحه التفاؤل والثقة للفوز بقمة الكرة المصرية.