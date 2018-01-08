فشل انتقال أحمد خليل إلى العين

شهدت اللحظات الاخيرة من فترة الانتقالات الشتوية في الإمارات فشل انتقال لاعب الجزيرة أحمد خليل إلى صفوف العين حتى غلق باب الانتقالات نظرا لحدوث عطل فني في نظام التسجيل وذلك رغم اتفاق الاطراف الثلاثة على صفقة الانتقال وهي الجزيرة والعين واللاعب.



وكان اللاعب الدولي قد انضم في بداية الموسم الحالي إلى صفوف الجزيرة قادما من شباب الأهلي دبي ، ولم يشارك اللاعب مع الجزيرة منذ انتقاله إلا لمدة 27 دقيقة فقط في دوري الخليج العربي في ظل الإصابة التي تعرض لها.



وكذلك غاب اللاعب عن صفوف الجزيرة في بطولة كأس العالم للأندية التي استضافتها أبوظبي مؤخرا واحتل فيها الجزيرة المركز الرابع ، ولكن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما قد عاد مؤخرا للمشاركة مع المنتخب الإماراتي في بطولة كأس الخليج (خليجي 23) بالكويت والتي اختتمت بهزيمة الإمارات أمام عمان في المباراة النهائية.