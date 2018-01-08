الزمالك يحاول منع الأهلي من خطف صدارة الدوري المصري

سيحاول الزمالك بمدربه الجديد إيهاب جلال أن يمنع غريمه الأهلي حامل اللقب من انتزاع صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في مباراة القمة المرتقبة يوم الإثنين.



وستمثل هذه المباراة تقريبا الفرصة الأخيرة للزمالك للعودة إلى أجواء المنافسة على اللقب رغم أنها ستكون الأولى تحت قيادة جلال.



وتولى جلال قيادة الزمالك يوم السبت خلفا للمدرب نيبوشا يوفوفيتش القادم من الجبل الأسود عقب الخسارة 1-صفر أمام طلائع الجيش في الجولة الماضية.



ولدى الزمالك 28 نقطة من 16 مباراة ويتأخر بست نقاط عن الأهلي الذي خاض 15 مباراة ويحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن الإسماعيلي المتصدر من 16 مباراة.



وقال جلال الذي قاد مصر للمقاصة لاحتلال المركز الثاني بالدوري الموسم الماضي: أنا فخور بتولي تدريب الزمالك وفخور بثقة مجلس إدارة النادي وتمسكهم بالتعاقد معي. سأتحمل المسؤولية وسأحاول إسعاد الجماهير البيضاء بحصد النقاط الثلاث. الفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين في جميع المراكز.



أما الأهلي، الذي خسر مرة واحدة في الدوري هذا الموسم، فبدأ في استعادة مستواه العالي في الفترة الأخيرة وتفوق على بتروجيت والنصر في آخر جولتين بعدما سجل سبعة أهداف ودون أن تهتز شباكه.



وسيستعيد الأهلي صانع اللعب المخضرم عبد الله السعيد بعد غيابه عن لقاء النصر، وإن كان بديله الشاب أحمد حمدي ظهر بشكل رائع، كما تعافى الثنائي حسام عاشور وسعد سمير وبات بوسعهما خوض لقاء القمة.

وتعرض حسام البدري مدرب الأهلي لانتقادات بعد الموافقة على إعارة زكريا وأحمد الشيخ، هداف الدوري المصري في الموسم الماضي، وعماد متعب دون ضم أي بديل.



لذا فإن البدري يدرك جيدا أن الفوز على الغريم وانتزاع صدارة الدوري لأول مرة هذا الموسم سيخفف من الضغوط المفروضة عليه في الأيام الأخيرة وستجعله يسير بثبات نحو الاحتفاظ باللقب.