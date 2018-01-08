الوحدة يحسم "ديربي أبوظبي" برباعية في شباك الجزيرة

اقترب الوحدة من المركز الثاني بعد تغلبه على الجزيرة 4 - 2 في ختام الأسبوع الحادي عشر من دوري الخليج العربي.

وتسيد سيباستيان تيغالي اللقاء بعد أن أحرز ثلاثية "هاتريك"، 44، 51، 71، ليتقدم المستضيف بثلاثية نظيفة قبل أن يحرز البديل محمد العكبري، الهدف الرابع، 89، وقلص الجزيرة الفارق عن طريق أحمد الهاشمي في الدقيقة 89، ورومارينيو في ثواني اللقاء الأخيرة، ولكن دون جدوى.

ووصل الوحدة إلى النقطة 20 بهذا الفوز واقترب من العين صاحب المركز الثاني، 25 نقطة، فيما وقف رصيد نقاط الجزيرة عند النقطة 16 في المركز الخامس.