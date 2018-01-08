حسين الشحات إلى العين الإماراتي معاراً من المقاصة

أعلن نادي العين المنافس في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم يوم الاثنين إنه تعاقد مع اللاعب المصري حسين الشحات الذي يجيد اللعب في عدة مراكز على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

وذكر العين، الذي يتقاسم صدارة الدوري مع الوصل حاليا، في بيان عبر حسابه في تويتر أن حسين الشحات سيكون بديلا للمهاجم البرازيلي دوغلاس في تشكيلته.

وأضاف العين بطل آسيا 2003 والوصيف في 2005 و2016: يتمتع الشحات بإمكانيات فنية عالية بالإضافة إلى إجادته اللعب في عدة مراكز كصانع لعب وجناح وظهير أيمن.

وقدم الشحات، 26 عاما، موسما استثنائيا مع مصر المقاصة وأحرز تسعة أهداف ليحتل المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري التي يتصدرها زميله الغاني جون أنطوي برصيد 11 هدفا.

ونقل العين عن الشحات قوله: أنا في غاية السعادة بعد الانضمام، للزعيم، وأدرك جيدا ما المطلوب مني خلال التحدي الجديد للدفاع مع زملائي عن شعار أحد أفضل فرق آسيا والوطن العربي خاصة أن الفريق مرشح قوي للمنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها محليا وخارجيا.

وقال مصر المقاصة إن المقابل المالي لإعارة الشحات للعين بلغ 500 ألف دولار.

وقال النادي المصري عبر موقعه على الإنترنت: نجح مسؤولو نادي المقاصة في تحقيق عائد مالي جيد من إعارة نجم الفريق لنادي العين الإماراتي خاصة وأن إدارة الأهلي المصري كانت ترغب في شراء اللاعب نهائيا بنفس المقابل المادي الذي أعير به.