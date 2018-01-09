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الوداد بطل المغرب وأفريقيا يقيل مدربه عموتة

المصدر: العربية.نت
عموتة تولى تدريب الوداد العام الماضي
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أعلن الوداد البيضاوي المغربي عبر موقعه الرسمي يوم الثلاثاء الانفصال عن المدرب الحسين عموتة الذي قاده للتتويج بدوري أبطال أفريقيا ودوري المحترفين المغربي لكرة القدم في الموسم الماضي.

وساءت نتائج الوداد منذ تفوقه على الأهلي المصري في نهائي دوري الأبطال حيث خسر في مباراتيه في كأس العالم للأندية وتراجعت عروضه في الدوري المحلي.

وخسر الوداد 2-1 أمام الكوكب المراكشي أمس الاثنين وهي الهزيمة الرابعة في آخر خمس مباريات له في الدوري ليحتل المركز 12 بفارق 13 نقطة خلف المتصدر حسنية أغادير.

كلمات دالّة

#الوداد, #الحسين عموتة, #دوري أبطال أفريقيا

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