الأهلي والمصري.. مواجهة السوبر في العين

يتجدد المشهد في الإمارات للعام الثالث على التوالي، حيث تحتضن مدينة العين الجمعة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والنادي المصري.

الشركة المنظمة طرحت تذاكر المباراة للبيع بأسعار تتراوح بين مئة وألف درهم، والحضور الجماهيري من المتوقع أن يتخطى 20 ألفا.

ويخوض الأهلي اللقاء بنشوة الانتصار على غريمه الزمالك في قمة الدوري، بينما يحمل في الذاكرة آخر مواجهة له أمام المصري بالدوري والتي حملت الفوز للفريق الأحمر بهدفين دون رد في الدوري وسبقها فوز الأهلي بهدفين لواحد في نهائي الكأس المحلي، والآن يسعى الفريق في استاد هزاع بن زايد إلى نيل أول ألقاب الموسم الحالي.

النادي المصري المتألق منذ ثلاثة مواسم تحت قيادة مدربه حسام حسن يطمح لاقتناص لقب السوبر لأول مرة في تاريخه، ليكون ثاني ألقابه منذ إنشائه قبل ثمانية وتسعين عاما بعد بطولة الكأس في عام 1998 والجهاز الفني للنادي البورسعيدي يبدو متفائلا بعد نتائج الموسم الحالي التي وضعت الفريق بالمركز الثالث في الدوري حاليا.

مواجهة ثانية بين الحسامين، البدري وحسن، فوز أحمر بالسوبر يعني التتويج في العين لثاني مرة بعد انتصار ألفين وخمسة عشر واستعادة اللقب الذي فقده في أبوظبي العام الماضي.