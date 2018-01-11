شباب الأهلي دبي يواصل نتائجه المتعثرة

واصل شباب الأهلي دبي نتائجه المهتزة في بطولة الدوري الإماراتي لكرة القدم، بعدما عجز عن الفوز للمباراة الثامنة على التوالي في المسابقة، إثر تعادله 1 - 1 مع مضيفه حتا يوم الخميس في افتتاح المرحلة الثانية عشر للبطولة التي شهدت أيضا فوز الإمارات على الظفرة 1-صفر، والشارقة على مضيفه النصر 2 - 1.

واحتل شباب الأهلي دبي المركز الخامس مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة برصيد 16 نقطة، فيما ارتفع رصيد حتا إلى تسع نقاط في المركز الحادي عشر، قبل الأخير.

وبادر سامويل روز بالتسجيل لمصلحة حتا في الدقيقة السادسة، وأحرز محمد مرزوق هدف التعادل لشباب الأهلي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ويرجع آخر فوز لشباب الأهلي دبي في البطولة إلى 14 أكتوبر الماضي، حينما تغلب 4 - صفر على الإمارات في المرحلة الرابعة للمسابقة، ومن جانبه، ودع الإمارات قاع الترتيب عقب فوزه الثمين 1 - صفر على مضيفه الظفرة.

وارتفع رصيد الإمارات إلى 10 نقاط، ليحتل المركز العاشر، فيما تجمد رصيد الظفرة عند ثماني نقاط ليقبع في مؤخرة الترتيب، ويدين الإمارات بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه سباستيان ساز، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 59.

وفي المقابل، استعاد الشارقة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المراحل الثلاث الماضية في البطولة، بفوزه 2 - 1 على مضيفه النصر.

وتقدم الشارقة بهدف حمل توقيع فاندر في الدقيقة 17 من ركلة جزاء، وتعادل سالم صالح للنصر في الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما أحرز سهيل المنصوري هدف الفوز القاتل للشارقة في الدقيقة 86، ليلحق الخسارة الخامسة للنصر في المسابقة هذا الموسم.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الشارقة إلى 13 نقطة في المركز السابع مؤقتا، في حين تجمد رصيد النصر عند 17 نقطة في المركز الرابع مؤقتا.