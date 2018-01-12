العين يخطف الصدارة من الوصل

انفرد العين بصدارة دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم عقب فوزه 3 - 1 على مضيفه ومنافسه الوصل في مباراة قمة مثيرة يوم الجمعة.

ورفع العين رصيده إلى 28 نقطة متقدما بنقطتين عن الوحدة الذي انتصر 3 - 1 على دبا في وقت سابق يوم الجمعة وثلاث نقاط عن الوصل صاحب المركز الثالث فيما ظل دبا في المركز التاسع برصيد 11 نقطة.

وأحرز إسماعيل أحمد هدف التقدم للعين بضربة رأس في الدقيقة 27 لكن فريقه تعرض لضربة موجعة عقب طرد المدافع مهند العنزي ببطاقة مباشرة عقب عرقلته للبرازيلي فابيو دي ليما وهو منفرد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وأحرز البرازيلي الآخر كايو كانيدو هدفا للوصل من ركلة خلفية في الدقيقة 55 لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

ولم يستغل الوصل النقص العددي في صفوف العين الذي عزز تقدمه بهدف ثان عبر قائده عمر عبد الرحمن، عموري، من ركلة حرة في الدقيقة 71.

ونجح البديل المصري حسين الشحات في تسجيل هدفه الأول مع العين في أول مشاركة عندما استغل تمريرة عرضية ودخل منطقة الجزاء ووضع الكرة في مرمى سلطان المنذري حارس الوصل في الدقيقة 78 بعد سبع دقائق من مشاركته، وقلص كانيدو الفارق في الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وانضم الشحات، 26 عاما، للعين على سبيل الإعارة من مصر المقاصة لمدة ستة شهور بعد موسم استثنائي أحرز خلاله تسعة أهداف ليحتل المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري المحلي التي يتصدرها زميله الغاني جون أنطوي برصيد 11 هدفا.

وحول الوحدة تأخره بهدف إلى فوز 3 - 1 على مضيفه دبا بينما تعادل الجزيرة حامل اللقب 1 - 1 مع عجمان ليبتعد أكثر عن المنافسة.

وتقدم البرازيلي رودولفو دا سيلفا لعجمان بعد 31 دقيقة من البداية بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك محمد الشامسي حارس الوحدة.

لكن الوحدة انتفض في الشوط الثاني وأحرز ثلاثة أهداف متتالية عندما أدرك له المجري بالاش جوجاك التعادل في الدقيقة 57 من ركلة جزاء.

ووضع محمد العكبري الوحدة في المقدمة بتسديدة مباشرة في الدقيقة 79 قبل أن يجعل الأرجنتيني سيباستيان تيغالي النتيجة 3 - 1 للوحدة قبل النهاية بخمس دقائق عندما تابع تمريرة عرضية ووضع الكرة بسهولة في الشباك من مدى قريب.

وارتفع رصيد حامل اللقب إلى 17 نقطة في المركز الخامس مقابل 13 لعجمان ثامن الترتيب.