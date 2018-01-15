الدولي الإماراتي أحمد خليل ينتقل إلى العين

أعلن العين متصدر دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم يوم الإثنين تعاقده مع أحمد خليل مهاجم الجزيرة حامل اللقب في صفقة انتقال حر دون الكشف عن مدة التعاقد أو المقابل المادي.



وجاء التعاقد مع خليل قائد منتخب الإمارات بعد أسبوع من إغلاق باب الانتقالات الشتوية في الدوري المحلي والذي بدأ في 11 ديسمبر الماضي.



وكتب العين على صفحته على تويتر: رسميا..احمد خليل عيناوي، وسيرتدي القميص رقم 20. وكانت مساعي العين، المتصدر برصيد 28 نقطة، للتعاقد مع خليل قد فشلت في اللحظات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية رغم الاستغناء عن البرازيلي ديانفريس دوغلاس لإفساح المجال أمام ضم هداف منتخب الإمارات ولاعب شباب الأهلي دبي السابق.



وعوض العين وقتها إخفاقه في ضم خليل باستعارة حسين الشحات لاعب مصر للمقاصة وأحد أبرز لاعبي الدوري المصري هذا الموسم والذي سجل الهدف الثالث في الانتصار على الوصل 3-صفر في أول ظهور له مع العين حين شارك بديلا.