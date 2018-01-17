الجعايدي: منتخب إنجلترا يستسلم أمام من لا يهابه

اعتبر المونديالي التونسي راضي الجعايدي مباراة بلاده أمام إنجلترا في افتتاح مواجهات نسور قرطاج بكأس العالم مهمة جداً، وعلى لاعبي تونس التفكير بتفادي الخسارة على الأقل.

وقال الجعايدي أول ضيوف فقرة "في المرمى" والتي تحمل عنوان "موندياليون": مباراة الافتتاح أمام إنجلترا هامة جداً، لأنها تملك مجموعة من المواهب، وعلينا التعامل معهم بذكاء والتفكير في كيفية تفادي الخسارة والخروج بنقطة أمامها على الأقل.

وواصل: كل شيء وارد في كرة القدم ولكل منتخب فرصة الفوز، لكن أرى أن المنتخب الإنجليزي يستسلم بسهولة أمام المنتخبات التي لا تهابه.