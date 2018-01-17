الجعايدي: مواجهة السعودية ومصر ستفقد أحدهما التأهل

كشف المونديالي التونسي راضي الجعايدي عن قدرة الثنائي يوسف المساكني وطه الخنيسي على صنع الفارق مع المنتخب التونسي، مؤكدا على ضرورة الحذر من لاعبي المنتخب الإنجليزي ستيرلينغ وهاري كين وفاردي.

وقال الجعايدي أول ضيوف فقرة "في المرمى" والتي تحمل عنوان "موندياليون": "يوسف المساكني وطه الخنيسي قد يصنعان الفارق لمنتخب تونس، ويجب الحذر من ستيرلينغ وهاري كاين وفاردي في منتخب إنجلترا".

وحول مشاركة المنتخبين السعودي والمصري في مونديال روسيا، تابع حديثه: "الضغط سيكون على المنتخب الروسي عندما يواجه السعودية ومصر، ولابد للمنتخبين استغلال عامل الضغط النفسي أمام روسيا، مصر لديها كل الإمكانيات للتأهل للدور الثاني في وجود محمد صلاح، فيما مواجهة مصر والسعودية قد تحرم أحدهما التأهل".

وزاد الجعايدي: "سنشاهد مباريات ممتعة بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، طريقة لعب المنتخب المغربي تجعله ندا للمنتخبين البرتغالي والإسباني".