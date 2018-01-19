الزمالك يستعيد نغمة الانتصارات على حساب الداخلية

استعاد الزمالك نغمة الانتصارات التي غابت عنه في مبارياته الثلاث الأخيرة ببطولة الدوري المصري لكرة القدم، عقب فوزه الصعب 2 - 1 على مضيفه الداخلية يوم الخميس في المرحلة التاسعة عشر للمسابقة.

وارتفع رصيد الزمالك، الذي لم يحصد سوى نقطة واحدة في لقاءاته الثلاثة الماضية، إلى 32 نقطة في المركز الثالث مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، في حين تجمد رصيد الداخلية عند 22 نقطة في المركز الحادي عشر.

وبادر المحترف الكونغولي الديمقراطي كابونغو كاسونغو بالتسجيل لمصلحة الزمالك في الدقيقة 38، قبل أن يضيف الوافد الجديد عماد فتحي، القادم من فريق مصر المقاصة، الهدف الثاني في الدقيقة 61.

وأعاد الداخلية المباراة إلى أجواء الإثارة في الدقائق الأخيرة، بعدما قلص لاعبه ناصر منسي الفارق بتسجيله هدفا في الدقيقة 77، ليحاول أصحاب الأرض إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من المباراة ولكن دون جدوى.