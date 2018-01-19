النصر الإماراتي يقيل مدربه الإيطالي برانديلي

أقال نادي النصر الإماراتي لكرة القدم الجمعة مدربه الايطالي تشيزاري برانديلي بسبب سوء النتائج، واستعان مجددا بالصربي ايفان ايفانوفيتش الذي اشرف على الفريق بين 2013 و2016.

وقال النصر في بيان عبر "تويتر" ان "شركة النصر لكرة القدم تقرر اعفاء الايطالي تشيزاري برانديلي من منصب المدير الفني للفريق الأول وتقرر تكليف علي مراد (المدرب المساعد) بقيادة تدريبات الفريق بشكل مؤقت".

واعلن النصر في بيان لاحق تعيين ايفانوفيتش بديلا لبرانديلي، ليعود الصربي للعمل مع النادي بعدما سبق ان قاده الى احراز كأس الامارات وكأس الرابطة في 2015.

وعانى النصر رابع الدوري الإماراتي برصيد 17 نقطة والذي يبتعد عن العين المتصدر بفارق 11 نقطة، من سلسلة النتائج السلبية هذا الموسم اخرها الخروج من مسابقة الكأس الاربعاء بعد الخسارة امام دبا الفجيرة بركلات الترجيح 4-5 (الوقتان الاصلي والاضافي 1-1).

وأعرب برانديلي، المدرب السابق لمنتخب ايطاليا، بعد نهاية المباراة عن تفهمه لمطالبة أنصار النادي بإقالته، وقال في المؤتمر الصحافي "مقتنع بان الضغوط جزء من مهمتي كمدرب ولدي القدرة على التعامل معها من خلال معالجة السلبيات والتأكيد على الايجابيات، مع الاخذ في الاعتبار ان معي مجموعة من اللاعبين استطيع ان اؤكد انهم على اعلى مستوى من الاحتراف".

وتولى برانديلي تدريب منتخب بلاده خلفا لمارتشيلو ليبي بعد الخروج من الدور الاول لمونديال جنوب افريقيا 2010، لكنه استقال من منصبه بعد كأس العالم 2014 في البرازيل.

وشهدت مسيرة برانديلي (60 عاما) الذي تولى تدريب النصر منذ يونيو الماضي بديلا للروماني دان بيتريسكو، اقالات واستقالات عدة في السنوات الاخيرة، فهو تنقل بين عدد من الأندية ابرزها بارما وروما وفيورنتينا الايطالية وغلطة سراي التركي الى حين اقالته في نوفمبر 2014.

أشرف بارنديلي أيضا على فالنسيا الاسباني، الا انه استقال في نهاية كانون الاول/ديسمبر 2016 بعد أقل من ثلاثة أشهر على تعيينه، من دون أن يوضح الأسباب التي دفعته إلى ذلك.