سجل الوحدة هدفا في كل شوط ليفوز 2-صفر على الجزيرة حامل لقب دوري المحترفين ويحرز لقب كأس السوبر الإماراتية لكرة القدم يوم السبت.
وتقدم المغربي مراد باتنة بالهدف الأول بعد مرور 21 دقيقة وأضاف المجري بالاش جوجاك الهدف الثاني من ركلة جزاء بعد مرور ساعة من اللعب ليضمن الوحدة، بطل كأس الرئيس، إحراز لقب كأس السوبر.
الوحدة يتوج بطلاً لكأس السوبر الإماراتي
سجل الوحدة هدفا في كل شوط ليفوز 2-صفر على الجزيرة حامل لقب دوري المحترفين ويحرز لقب كأس السوبر الإماراتية لكرة القدم يوم السبت.
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