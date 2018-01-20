سويسرا تحتضن معسكر "الفراعنة" قبل المونديال

يبدأ الاتحاد المصري لكرة القدم أولى خطوات الإعداد لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018 بوضع الترتيبات الخاصة بخوض مباراتين وديتين مع البرتغال واليونان في مارس المقبل.

وسيلعب منتخب مصر في روسيا ضمن المجموعة الأولى التي تضم معه منتخبات روسيا وأوروغواي والسعودية.

وقال إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، إنه سيتوجه، السبت، إلى سويسرا لوضع الترتيبات الخاصة بإقامة معسكر الإعداد الأول للفراعنة هناك.

وأضاف لهيطة لرويترز: "سندخل معسكرا تدريبا في سويسرا في الفترة من 19 إلى 27 مارس المقبل سنخوض خلاله مباراتين وديتين يومي 23 و27 مارس".

وتابع المسؤول المصري: "الهدف من زيارة سويسرا هو وضع اللمسات الأخيرة على أماكن إقامة المنتخب وملاعب التدريب".

وحول عروض المباريات الودية الأخرى التي يتلقاها اتحاد الكرة أكد لهيطة أن هناك معسكرا آخر سيدخله المنتخب في يونيو المقبل وسيخوض خلاله مباراتين وديتين لم يتم الاتفاق عليهما حتى الآن.

وأشار لهيطة إلى أن كافة العروض سيبت فيها الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب المنتخب.