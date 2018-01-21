لجنة المسابقات توقف وتغرم حسام حسن

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم الأحد إيقاف حسام حسن مدرب المصري البورسعيدي أربع مباريات كما فرضت عليه غرامة مالية بقيمة 20 ألف جنيه مصري (1128 دولارا) بسبب تصرف "غير رياضي" عقب مباراة فريقه أمام بتروجيت أمس السبت.



ومنحت ثنائية المهاجم أحمد جمعة المصري فوزا غاليا 2-1 على ضيفه بتروجيت ليستعيد المركز الثالث في الدوري المحلي.



وقالت صفحة الاتحاد المحلي للعبة على فيسبوك: "الإيقاف جاء لما أبداه المدرب من تصرف غير رياضي بعد انتهاء مباراة فريقه أمام بتروجيت خلال الجولة 19 للدوري الممتاز".



ونقلت كاميرات التلفزيون إشارات اعتبرت مسيئة وغير مقبولة من جانب حسن.



وبهذه فلن يقود حسن (51 عاما) فريقه خلال المباراة المقبلة أمام فريقه السابق الزمالك، صاحب المركز الرابع، يوم الأربعاء المقبل في الجولة العشرين للمسابقة المحلية.