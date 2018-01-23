التعاون يخالص كمارا.. ومتعب يحرز هدفه الأول

أنهت إدارة نادي التعاون ارتباطها بمهاجم فريقها الأول السيراليوني الحاج كمارا، وذلك بحسب ما أعلنته إدارة النادي القصيمي يوم الثلاثاء.

وكتب التعاون عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "وقعت إدارة النادي مخالصة مالية مع اللاعب السيراليوني الحاج كمارا، مقدمة له الشكر والتقدير على الفترة التي مثل فيها التعاون متمنية له التوفيق والنجاح في محطته المقبلة".

وشارك كمارا مع التعاون في 14 مباراة سجل خلالها 5 أهداف، فيما صنع هدفا وحيدا فقط.

وفي سياق متصل، أحرز النجم المصري عماد متعب، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي، أول أهدافه بقميص فريقه الجديد في المباراة الودية التي جمعت فريق أمام الجندل.

وسجل متعب هدفه في الدقيقة 53 محرزا الهدف الثالث لفريقه في المباراة التي انتهت بفوز التعاون بخماسية نظيفة، ويأتي هذا اللقاء في إطار استعدادات التعاون لاستئناف منافسات الدوري السعودي للمحترفين ،حيث يواجه النصر يوم السبت في الجولة التاسعة عشر.

وانتقل متعب إلى التعاون لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة قادما من النادي الأهلي المصري.