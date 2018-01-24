الوحدة يتغلب على النصر ويقفز إلى المركز الثاني

سجل المهاجم المخضرم إسماعيل مطر هدفا من ركلة حرة ليقود الوحدة للفوز 1 - صفر على النصر والصعود للمركز الثاني في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم يوم الأربعاء، وفي مباراة أخرى أهدر الجزيرة حامل اللقب تقدمه 2 - صفر ليفرض عليه ضيفه دبا الفجيرة التعادل 2 - 2 في الدقائق الأخيرة.

وحصل مطر، 34 عاما، على مخالفة بالقرب من منطقة الجزاء ونفذ الركلة بطريقة رائعة في الدقيقة 19 ليحرز هدفه الأول في الدوري هذا الموسم.

وكاد الوحدة يضاعف التقدم سريعا عندما حصل على ركلة جزاء لكن المجري بالاش جوجاك سددها في العارضة في الدقيقة 23.

ورفع الوحدة رصيده إلى 29 نقطة بالمركز الثاني بفارق نقطتين خلف العين المتصدر بعد 13 جولة بينما تراجع الوصل للمركز الثالث ولديه 28 نقطة، فيما توقف رصيد النصر عند 17 نقطة بالمركز الخامس.

وفي مباراة أخرى ساد التعادل السلبي خلال 55 دقيقة حتى نجح المغربي مبارك بوصوفة في افتتاح التسجيل للجزيرة من علامة الجزاء أمام دبا.

وبدا أن الجزيرة في طريقه للفوز عندما ضاعف أحمد العطاس التقدم في الدقيقة 77 من متابعة لتمريرة رومارينيو، لكن دبا انتفض وسجل هدفين متتاليين قبل النهاية حيث قلص البرازيلي ديوغو أكوستا الفارق من ضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة 84.

وبنفس الطريقة ولكن بعد ركلة حرة انتزع البرازيلي الآخر رودولفو بارديلا التعادل برأسه في الدقيقة قبل الأخيرة وسط صدمة مدرب الجزيرة هينك تين كات.

ويحتل الجزيرة، الذي فشل في الفوز في آخر ثلاث مباريات، المركز الرابع برصيد 18 نقطة مقابل 12 نقطة لدبا صاحب المركز التاسع.