ماذا قال بن عطية في الجزء الثاني من حديثه لـ"العربية"؟

اعتبر مهدي بن عطية، نجم يوفنتوس والمنتخب المغربي، مباراة ساحل العاجل أهم المواجهات في مسيرته الكروية، خاصة اللحظات الأخيرة منها، مشيراً في الوقت ذاته، إلى أن حديث الصحافي الفرنسي عن منتخب بلاده لم يقلقه ويؤثر عليه وزملائه اللاعبين.

وقال مهدي في مقابلة خاصة في فقرة "في المرمى" والتي تحمل عنوان "موندياليون": "تلك كانت أجمل اللحظات في مشواري الرياضي. فكما قلت سلفا نستطيع أن نفوز بالألقاب مع نوادينا لكن أن أتأهل مع منتخب بلادي إلى كأس العالم بعد 20 عاماً من الغياب كان حلما كنا جميعا نريد حقا تحقيقه. تلك لحظات يصعب نسيانها وأعتقد أنها ستظل محفورة في أذهاننا لفترة طويلة من الزمن".

وتابع: "مجموعتنا صعبة جدا وبالتأكيد الحظ لم يحالفنا كثيرا في عملية السحب. لكني أرى الأمور من زاوية مختلفة وأقول هذه مباريات كبيرة يجب أن نلعبها فنحن سنواجه البرتغال بطل أوروبا وإسبانيا التي ربما هي أفضل منتخب في العالم اليوم.. وحتى المنتخب الإيراني سوف يكون منافسا صعبا جدا. لن تكون هناك مباريات سهلة".

وواصل بقوله: "صحفي فرنسي- وأنا لا أراه كذلك- قال إن المغرب سوف يخسر بما لا يقل عن 3-0 أمام إسبانيا. وهذا ليس ما أقلقني لأن له الحق في التعبير عن رأيه. لكن المشكلة أن هذا الصحفي كلما تحدث أساء للاعبين المسلمين والمغاربة ما يعني أنه أساء للمغرب. ولست أدري كيف يسمح حتى الآن لهذا الشخص بالتعبير دائما عن آراء شريرة أو سلبية".

واختتم بن عطية حديثه: "من الصعب ذكر لاعب واحد لأن قوة فريقنا تكمن في تضامننا وهذا ما يجعل من الصعب هزيمتنا... طبعا حكيم زياش لاعب ممتاز يقدم أداء جيدا جدا مع نادي اياكس. ونبيل ضرار يتمتع برصيد من الخبرة وهو لاعب أساسي بالنسبة لنا. ثم لدينا أيضا يونس بلهندة ورومان سايس المدافع الذي سوف يلعب في انكلترا وهو لاعب جيد جدا.. وحكيمي الصغير الذي يلعب في ريال مدريد.. والأحمدي الذي فاز بلقب أفضل لاعب في هولندا".