تحفظ سعودي إماراتي على رفض "الآسيوي" الملاعب المحايدة

أعلن الاتحادان الإماراتي والسعودي لكرة القدم، الأحد، مشاركة أنديتهما في دوري أبطال آسيا رغم "التحفظ" على عدم موافقة الاتحاد القاري على طلب إقامة المباريات ضد الأندية القطرية على ملاعب محايدة.

وكان الاتحاد الآسيوي أعلن، السبت، تثبيت مبدأ إقامة المباريات بنظام الذهاب والإياب، رافضا بذلك طلبا سعوديا إماراتيا بإقامة المباريات ضد الأندية القطرية على ملاعب محايدة، على خلفية الأزمة المستمرة منذ أشهر بين الرياض وأبوظبي من جهة، والدوحة من جهة أخرى.

وفي بيان نشره عبر حسابه على "تويتر"، أكد الاتحاد الإماراتي تلقيه رسالة من اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري بشأن "مشاركة فرقنا بدوري أبطال آسيا لموسم 2018" الذي يبدأ الشهر المقبل.

وأضاف "انطلاقا من سياسة الدولة واحترامها الكبير لكافة الالتزامات والاتفاقيات ومنها الالتزامات والاتفاقيات الرياضية، فإن اتحاد الإمارات لكرة القدم سيقدم كافة التسهيلات وسبل الدعم لفرقنا المشاركة في مسابقة دوري أبطال آسيا 2018، وذلك على رغم تحفظنا الشديد على الطريقة والآلية التي صدر بها القرار وعدم الأخذ بتوصيات اللجنة المحايدة".

وكانت السعودية والإمارات قد تقدمت بهذا الطلب في وقت سابق، وأعلن الاتحاد الآسيوي في نوفمبر عدم التجاوب معه، مشددا على اعتماد نظام الذهاب والإياب. وفي يناير الحالي، أرسل الاتحاد لجنة إلى الدول الثلاث المعنية لبحث المسألة، في خطوة تلاها التلويح بالمقاطعة في حال عدم اعتماد ملاعب محايدة.

وأشار بيان الاتحاد الإماراتي إلى أن هذه اللجنة "وافقت" على الطلب، مبديا استغرابه لعدم أخذ الاتحاد القاري بهذه التوصية.

وأوضح "بعد زيارة وفدها، وافقت اللجنة المحايدة على طلبات وملاحظات اتحاد الإمارات لكرة القدم بصورة واضحة، وخرجت بعدة توصيات منها أن الوضع يتطلب اللعب بملاعب محايدة، إلا أن اللجنة التنفيذية للاتحاد (القاري) - وفي خطوة مستغربة - لم تأخذ بهذه التوصيات التي صدرت من اللجنة المحايدة التي شكلها الاتحاد نفسه".

وشدد الاتحاد الإماراتي على "أننا ومن منطق الحرص على التعاون مع الاتحاد الآسيوي، نعلن مشاركة أنديتنا بدوري أبطال آسيا لموسم 2018 والتنسيق معها حول جميع التجهيزات الخاصة بذلك، وعقد اجتماع بهدف التواصل مع الاتحاد الآسيوي لتسخير كافة الإمكانات وتوفير المشاركة الآمنة لسلامة البعثات الرسمية للفرق".

وفي توقيت شبه متزامن، أعلن الاتحاد السعودي موافقته كذلك.

وأكد الاتحاد السعودي أنه سيعمل "على تسهيل مشاركة الأندية السعودية في المسابقة، انطلاقا من قناته بمبدئه الراسخ بالعمل مع المرجعيات الرياضية الدولية على الرغم من تحفظه الشديد على الآلية التي صدر بموجبها القرار"، مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة من الاتحاد الآسيوي أوصت "بأن الأمور تفرض حتمية اللعب بملاعب محايدة، وذلك بعد قناعتها بالمبررات والشواهد التي قدمها الاتحاد السعودي خلال الاجتماع الذي عقد في الرياض".

وأشار الاتحاد إلى أن طلبه بشأن الملاعب المحايدة "ينطلق من حرصه على سلامة لاعبيه، وهو ما لم ينتف بصدور القرار، حيث سيعمل مع المرجعيات الحكومية ذات العلاقة على توفير كل المتطلبات التي تضمن سلامة أنديته المشاركة، وسيقدم كل سبل الدعم لها".

ومن المقرر أن تنطلق مباريات دور المجموعات في دوري الأبطال في 12 فبراير. وأوقعت القرعة ناديي الدحيل القطري والوحدة الإماراتي في المجموعة الثانية، والسد القطري والوصل الإماراتي في الثالثة، والهلال السعودي والريان القطري في الرابعة. كما يخوض الغرافة القطري التصفيات المؤهلة لدور المجموعات، وسيكون في حال تأهله في المجموعة الأولى مع الجزيرة الإماراتي والأهلي السعودي.