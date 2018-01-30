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أمير قطر سأل عن الثمن واشترى تنظيم المونديال من بلاتر

المصدر: دبي - قناة العربية
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كشفت الأسترالية، بونيتا ميرسياديس، مؤلفة كتاب "مهما كلف الثمن" في أول مقابلة تلفزيونية مطولة للعربية، معلومات عن الصفقة التي قادت قطر للفوز بتنظيم كأس العالم 2022.

وقالت في حديثها الخاص لـ"العربية": "قطر وقناة (بي أن) قدمتا مبالغ للحصول على التنظيم، وعدم طرح الحقوق التلفزيونية للمنافسة أمر يسأل عنه فيفا".

وتابعت بقولها: "أمير قطر عرض على بلاتر إبعاد بن همام مقابل عدم سحب التنظيم، وسأل بلاتر عن المقابل المالي لحصول بلاده على تنظيم كأس العالم، وأستراليا حاولت إقناع قطر بالانسحاب من تنظيم المونديال".

كلمات دالّة

#قطر, #فيفا, #كأس العالم

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