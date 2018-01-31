"الجراد" يهدد مواجهة مصر والسعودية في المونديال

أكد مسؤول في وزارة الزراعة الروسية، أن "الجراد" يهدد ملاعب كأس العالم الصيف المقبل في روسيا، حيث أعلن بيوتر شيكماريف مسؤول المحاصيل الزراعية في الوزارة، خلال مشاركته في معرض زراعي في موسكو، أن الملاعب قد تشهد هجوماً للجراد.

واعتبر المسؤول الروسي، بأن هجوم الجراد لو حصل على الملاعب وعشبها الأخضر فإن ذلك سيكون بمثابة إحراج كبير للبلاد التي تستضيف النهائيات بدءا من 15 يونيو المقبل، مضيفا بأن نحو مليون هكتار تعرضت لهجوم الجراد حاليا في جنوب البلاد ومن ضمنها مناطق قريبة من مدينة فولغوغراد التي تستضيف بعضاً من مباريات المونديال، من ضمنها مباراة تونس وإنجلترا المقررة في 18 يونيو إلى جانب مباراة منتخبي مصر والسعودية المقررة أيضا في 25 يونيو المقبل، كذلك مباراتين أخريين في البطولة وهما ايسلندا ضد نيجيريا وبولندا مع اليابان.