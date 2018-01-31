شاهد.. حكمة مصرية تواجه طلبا للزواج في مباراة كروية

شاهنده المغربي، إحدى النساء المصريات اللواتي دخلن مهنة التحكيم من بابها العريض فهي لم تعد حكرا على نظرائها الذكور، اقتحمت عالمه 2014 -2015 تم الاعتراف بها رسميا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم كحكمة في دوري الناشئين في مصر بداية موسم 2016-2017 صافرة المغربي كانت حاضرة في عدة مباريات في دوري الدرجة الرابعة ودوري الناشئين المحلي، كما أنها شاركت في مباريات دولية.

محبوها أطلقوا عليها لقب شاهنده كولينا تيمنا بالحكم الإيطالي كولينا وهي دلالة على قوة شخصيتها وحضورها على أرض الملعب حتى عندما تقدم لها أحد المدربين بعرض للزواج خلال إحدى المباريات.

سقف طموحات شاهنده ليس له حدود وحلمها الأكبر هو التواجد في كأس العالم للرجال يوما ما.