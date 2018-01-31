الواعر: علينا تحسين دفاع وحراسة المنتخب قبل المونديال

أكد شكري الواعر، لاعب منتخب تونس سابقا، امتلاك منتخب بلاده العديد من المواهب أمثال السليتي والفرجاني والمساكني والخزري، مشيرا إلى ضرورة تحسين خط الدفاع وحراسة المرمى.

وقال في مقابلة خاصة في فقرة "في المرمى" والتي تحمل عنوان "موندياليون": "المنتخب التونسي يملك مواهب كثيرة مثل السليتي والفرجاني والمساكني والخزري، ولابد من تحسين خط الدفاع و حراسة المرمى".

وتابع: "هناك فرق كبير بين الكرة الإنجليزية والتونسية والعربية، واجهنا ساوثغايت كلاعب في 98 والآن سنواجهه كمدرب، فيما الجمهور التونسي يعلم بنقاط ضعف المنتخب ولكن لا مستحيل في كرة القدم".