الواعر: المنتخبان السعودي والمصري أفضل من الروسي

أبدى شكري الواعر، لاعب منتخب تونس سابقا، أسفه على تواجد المنتخبين السعودي والمصري في مجموعة واحدة في مونديال روسيا، مؤكدا في الوقت ذاته، تساوي حظوظ المنتخب المغربي مع إسبانيا والبرتغال.

وقال في مقابلة خاصة في فقرة "في المرمى" والتي تحمل عنوان "موندياليون": "المنتخب المغربي لديه مجموعة مميزة من اللاعبين المحترفين أوروبيا، وحظوظ متساوية مع إسبانيا والبرتغال".

وتابع: "تأسفت كثيرا عندما علمت بتواجد السعودية ومصر في مجموعة واحدة، المنتخب السعودي لديه ثقافة كروية كبيرة، وليس لديه مايخشاه في لقاء الافتتاح، الضغط سيكون على المنتخب الروسي مستضيف البطولة، والكرة الروسية أقل بكثير من الألمانية والإنكليزية".

وعن المنتخب المصري، زاد بقوله: "الكرة المصرية تستحق الأفضل، ولديها مكانة كبيرة في العالم العربي، وتمتلك نجوم أمثال محمد صلاح الذي يعد واحدا من أفضل اللاعبين عالميا".