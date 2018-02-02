شباب الأهلي دبي يعود إلى سكة الانتصارات

عاد فريق شباب الأهلي دبي إلى طريق الانتصارات بتغلبه على مضيفه فريق الإمارات 2-0 خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة ضمن منافسات المرحلة الخامسة عشر من الدوري الإماراتي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز حتا على الشارقة 3-1.

وأنهى شباب الأهلي دبي الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله إسماعيل الحمادي في الدقيقة 18، وفي الشوط الثاني، أضاف إيريك انتي الهدف الثاني في الدقيقة 76.

ورفع شباب الأهلي دبي رصيده إلى 20 نقطة وقفز إلى المركز الرابع في جدول الترتيب بفارق الأهداف أمام النصر، وتوقف رصيد الإمارات عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق حتا على مضيفه الشارقة 3-1.

وتقدم حتا بهدف سجله أحمد خميس الخليفي في الدقيقة الخامسة وتعادل الشارقة بهدف سجله عبد الله الخلفان، لاعب حتا، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 26 قبل أن يسجل صامويل روزا الهدف الثاني لحتا في الدقيقة 44 ثم اختتم فرناندو جابريل أهداف حتا في الدقيقة 87.

ورفع حتا رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد الشارقة عند 16 نقطة في المركز الثامن.