العين يمزق شباك عجمان بسباعية

استعاد فريق العين صدارة الدوري الإماراتي لكرة القدم بتغلبه على عجمان 7 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما، السبت، ضمن منافسات المرحلة الخامسة عشرة من المسابقة التي شهدت أيضا فوز النصر على دبا الفجيرة 2- صفر.

وكان العين قد فقد صدارة الترتيب أمس الجمعة بعد فوز الوحدة على الوصل 4 - 3.

ورفع العين رصيده إلى 35 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطتين أمام الوحدة، فيما توقف رصيد عجمان عند 19 نقطة في المركز السادس.

وقاد المصري حسين الشحات، فريق العين، لتحقيق هذه النتيجة الكبيرة بعد أن سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق الثامنة و25 و82 وماركوس بيرج في الدقيقة 14 وكايو فيرنانديز في الدقيقة 30 وريان يسلم محمد في الدقيقة 51 وأحمد خليل في الدقيقة 77.

وبهذا الفوز حافظ العين على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم محققا انتصاره العاشر هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات، فيما تعد هذه الخسارة هي السادسة لعجمان هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في أربع.

وفي المباراة الثانية، فاز النصر على ضيفه دبا الفجيرة 2 -صفر.

وسجل هدفي النصر راشد محمد عمر وأحمد إبراهيم الياسي في الدقيقتين 41 و58.

ورفع النصر رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد دبا الفجيرة عند 12 نقطة في المركز العاشر (الثالث من القاع).