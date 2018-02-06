تونس تستعد للمونديال بمواجهة إسبانيا وإيران ودياً

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم برنامج تحضيراته ومبارياته الودية استعدادا لخوض غمار نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، والذي سيشمل لقاءين مع إسبانيا وإيران.

وجاء في بيان للاتحاد أن "نسور قرطاج"، وهو لقب المنتخب التونسي، سيلاقون إسبانيا في مدينة كراسنودور الروسية في التاسع من يونيو، قبل أيام من انطلاق المونديال في 14 منه.

وكان المنتخب الإسباني بطل العالم 2010، قد أعلن الشهر الماضي عن خوضه مباراة ضد تونس ضمن استعدادات المنتخبين لكأس العالم.

وأوقعت القرعة المنتخب في المجموعة السابعة مع بلجيكا وبنما وإنجلترا. أما إسبانيا فستكون في المجموعة الثانية مع البرتغال والمغرب وإيران.

وأشار الاتحاد التونسي إلى أن المنتخب سيلاقي إيران في 23 مارس في ملعب رادس بتونس، وكوستاريكا في27 منه في مدينة نيس الفرنسية.