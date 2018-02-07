خليفة العابد: رينار أعاد تكوين منتخب المغرب

اعتبر خليفة العابد نجم المنتخب المغربي في مونديال 1986 أن المدرب الفرنسي هيرفي رينار استطاع تكوين منتخب أسود الأطلس من جديد عبر الاعتماد على العناصر الشابة.

وقال العابد ضيف فقرة "موندياليون": كان جيلنا حاضراً دائماً أمام المنتخبات الكبيرة، واكتسب حب الوطن والانتصار من الجيل الذي سبقه. وأردف: هيرفي رينار أعاد تكوين المنتخب المغربي معتمداً على العناصر الشابة، كما استطاع الحارس الأحمدي إعادة هيبة الحراس في المنتخب المغربي.

وواصل نجم المغرب في المونديال المكسيكي: المنتخب المغربي يعاني في خانة الظهير، أما مبارك بوصوفة فهو صاحب دور مهم في وسط الميدان، كما أرى أن حكيم زياش من ألمع اللاعبين في هولندا.