محمد صلاح يفوز بجائزة "فيفا" لأفضل لاعب أفريقي

حصد النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في أفريقيا، الذين استطاعوا تسجيل 20 هدفا أو أكثر في نفس الموسم من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتصدر صلاح الاستفتاء، الذي طرحه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لاختيار اللاعب المفضل من ضمن لاعبي قارة أفريقيا.

وأعلن الحساب الرسمي للفيفا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن استفتاء بين أكثر اللاعبين الأفارقة إحرازا للأهداف في موسمهم الأول بالدوري الإنجليزي والذين تخطوا الـ20 هدفا، حيث تنافس محمد صلاح مع ديديه دروغبا، لاعب تشيلسي السابق وإيمانويل أديبايور، لاعب أرسنال السابق ويايا توريه، لاعب مانشستر سيتي.

وتفوق محمد صلاح على الثلاثي ديديه دروغبا، ويايا توريه وإيمانيول أديبايور، حيث حصل الفرعون المصري على 51% من تصويت المشاركين، بينما حصل الفيل الإيفواري دروغبا على 37%، وحصل مواطنه يايا توريه على 7% وفي الأخير إيمانويل أديبايور والذي حصل على 5%.