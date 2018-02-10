الرجاء ينتصر على الوداد في ديربي الدار البيضاء

حول الرجاء البيضاوي تأخره بهدف إلى فوز ثمين 2 - 1 على مضيفه وغريمه التقليدي الوداد في مباراة قمة مؤجلة من دوري المحترفين المغربي لكرة القدم يوم السبت.

وتقدم الوداد في الدقيقة 20 بعد ركلة حرة من أمين تيغزوي أساء الحارس أنس الزنيتي في إبعادها بطريقة صحيحة لترتطم برأس الظهير عمر بوطيب و تدخل بالخطأ في المرمى.

وأدرك الرجاء التعادل في الدقيقة 33 بعد ركلة حرة من محسن ياجور خدعت الحارس زهير العروبي. وسيطر الرجاء على الشوط الثاني ونجح المدافع بدر بانون في حسم الفوز للفريق بضربة رأس إثر ركلة حرة من عبد الرحيم الشاكير.

وبهذا الفوز الثامن والثاني على التوالي انفرد الرجاء بالمركز الثاني برصيد 28 نقطة متأخرا بنقطة واحدة من المتصدر حسنية أغادير.

وفي المقابل تواصلت النتائج السلبية للوداد رغم التعاقد مع المدرب التونسي المخضرم فوزي البنزرتي ليتلقى الهزيمة السابعة والثالثة على التوالي في 15 مباراة ليتجمد رصيد حامل اللقب المحلي ودوري أبطال افريقيا عند 16 نقطة في المركز الثاني عشر.

وأكد الرجاء تفوقه التاريخي في القمة 123 بين قطبي مدينة الدار البيضاء محققا فوزه 37 مقابل 28 للوداد و58 تعادل. كما واصل الرجاء تفوقه في الأهداف المسجلة خلال مباريات القمة بواقع 105 أهداف مقابل 96 للوداد.

وبعد شوط أول متكافئ سيطر الرجاء على اللقاء في الشوط الثاني حيث كان ياجور قريبا من إضافة الهدف الثاني بعد مرور ساعة من البداية عندما راوغ عبد اللطيف نصير لكن تسديدته من زاوية مغلقة أبعدها الحارس العروبي بصعوبة.

ولم يستغل البديل عبد الكبير الوادي جناح الرجاء خروجا خاطئا للحارس في الدقيقة 80 ليسدد إلى جوار المرمى وبعدها بدقيقتين سدد زكريا حدراف مهاجم الضيوف بمحاذاة القائم الأيسر قبل أن تتوقف المباراة لدقيقتين بسبب الضباب الكثيف الناتج عن الألعاب النارية.