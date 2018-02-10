رئيس أحد: إضاعة الفرص تقلقنا.. والعماني جوهر مكسب

أكد سعود الحربي، رئيس نادي أحد، أن الفريق سيتقدم في الترتيب خلال الجولات المقبلة، مشيراً إلى أن الفوز الصعب على التعاون تحقق بسبب روح الفريق العالية.

وقال الحربي لـ"العربية.نت": انتصرنا على التعاون بسبب جهود اللاعبين المميزة، وسنسعى للخروج بالنقاط الثلاث أمام الفيصلي رغم صعوبة المواجهة.

وعبر رئيس أحد عن إعجابه بالمحترف العماني محسن جوهر: قدم جوهر مباراة كبيرة أمام التعاون، أتمنى أن يحالف بولعويدات الحظ، فهو لاعب يمتلك إمكانيات رائعة.

وأبدى الحربي استياءه من بعض القرارات التي لم يوفق فيها الحكام في بعض المباريات التي كان أحد طرفا فيها: لم يوفق الحكام في بعض المباريات، كما أن الحظ لم يحالفنا، فقد أضعنا نقاطا كثيرة بسبب إضاعة الفرص المستمرة.