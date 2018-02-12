الأهلي يكتسح المقاولون العرب ويبتعد بالصدارة

عزز فريق الأهلي موقعه في صدارة الدوري المصري الممتاز بعد فوزه الساحق على ضيفه المقاولون العرب 5 -2 في استاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة والعشرين من المسابقة.



وحسم الأهلي الفوز بعد أن سجل المغربي وليد أزارو هدفين وأضاف النيجيري جونيور أغايي هدفين وسجل البديل إسلام محارب الهدف الأخير.



وسجل محمد فاروق وأحمد علي هدفي المقاولون العرب الذي تعرض للهزيمة الثانية في غضون خمسة أيام أمام الأهلي بعد أن خسر يوم الخميس الماضي أمام المتصدر بثلاثة أهداف دون رد.



ورفع هذا الفوز رصيد الأهلي في الصدارة إلى 60 نقطة بفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه الاسماعيلي صاحب المركز الثاني وتوقف رصيد المقاولون عند 31 نقطة في المركز التاسع.



وحقق الأهلي فوزه العاشر على التوالي والتاسع عشر له هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة.