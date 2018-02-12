لوكوموتيف يكتسح الوحدة الإماراتي بخمسة أهداف

استهل لوكوموتيف طشقند الأوزبكي مسيرته في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، الاثنين، بفوز كبير عندما سحق ضيفه الوحدة الإماراتي بخمسة أهداف دون رد ليحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة الثانية ويتصدر الترتيب.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف أحرزه لاعب وسطه البرازيلي نيفالدو رودريغيز فيريرا في الدقيقة 26، وسيطر لوكوموتيف تماما على مجريات الشوط الثاني وأمطر شباك منافسه بأربعة أهداف إضافية.

وأحرز إكرام عليباييف الهدف الثاني في الدقيقة 53، وأضاف الهدف الخامس في الدقيقة 87، في حين أحرز سالم سلطان الشرجي لاعب الوحدة هدف بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 55، وأضاف ساردور راشيدوف هدفا لأصحاب الأرض في الدقيقة 59.