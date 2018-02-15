الترجي يقلب خسارته إلى فوز على النجم الساحلي

قلب الترجي تأخره 1 - 2 أمام ضيفه النجم الساحلي، إلى فوز مثير 3 - 2 يوم الخميس في قمة مباريات المرحلة الثامنة عشرة لبطولة الدوري التونسي لكرة القدم.

وكان النجم في طريقه لتحقيق فوز ثمين على استاد رادس وإشعال المنافسة على اللقب، لكن الترجي استطاع بقيادة مدربه الجديد خالد بن يحيى أن يقلب الطاولة على ضيفه قبل تسع دقائق على النهاية.

وكان الترجي سباقا إلى التسجيل عبر اللاعب الجزائري يوسف بلايلي بعد أن لامس لاعب النجم أشرف كرير تسديدته عبر الخطأ لتتهادى إلى المرمى.

وعاد النجم في المباراة ليسجل هدفين عبر لاعب الترجي منتصر الطالبي بالخطأ في مرماه في الدقيقة، 36 ثم أضاف الغيني الخليل بانجورا الهدف الثاني بتسديدة قوية في الشباك قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول.

وعادل هداف الترجي طه ياسين الخنيسي النتيجة في الدقيقة 81 عبر ضربة جزاء فيما أقصى الحكم مدافع النجم عمار الجمل بداعي الاحتجاج.

وقرب نهاية المباراة اضطر الحكم لإيقاف المباراة بعد أن سادت حالة من الفوضى في الجزء الجنوبي من مدرجات الترجي، ما دفع الشرطة إلى التدخل لإخراج الجماهير، ليستأنف بعدها اللقاء.

وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع، منح اللاعب هيثم الجويني نقاط الفوز لفريقه الترجي، ليمنح مدربه الجديد خالد بن يحيى انتصاره الأول في مستهل مبارياته مع الفريق ببطولة الدوري.

وخلال الوقت المحتسب بدلا من الضائع أيضا، قام حكم المباراة بطرد الجويني من الترجي وعليه البريقي لاعب النجم.

وعزز الترجي موقعه في الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 42 نقطة، بفارق تسع نقاط أمام ملاحقيه النجم الساحلي والصفاقسي والأفريقي.