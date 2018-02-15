العابد في الجزء الثاني: منتخب المغرب يملك شخصية قوية

أكد المونديالي المغربي خليفة العابد في الجزء الثاني من حواره ضمن فقرة "موندياليون" أن المنتخب المغربي يملك شخصية قوية داخل الملعب، لكنه وبقية المنتخبات العربية يعاني من نقص العقلية الكروية.

وقال العابد: لا يوجد منطق في عالم كرة القدم، وعلى اللاعب أن يعرف مؤهلاته وكيف يوظفها، فالمدرب يقدم تعليماته للاعبين، لكن يبقى التنفيذ عند اللاعبين.

وواصل نجم أسود الأطلس في مونديال مكسيك: مباراة مصر مع أوروغواي أصعب من المواجهة الافتتاحية بين روسيا والسعودية، وعلى المنتخبات العربية رفع راياتها فوق كل اعتبار، والحقيقة أن اللاعبين العرب ينقصهم الكثير فيما يتعلق بالعقلية الكروية، وهذا ليس انتقاصاً بل هو واقع.